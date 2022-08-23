PlayStation VR2ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は8月23日、開発中の「PlayStation VR2」(PS VR2)を2023年初頭に発売すると、プレイステーション公式Twitterで言及した。具体的な発売日や価格については、まだ明らかにしていない。2023年 初頭発売#PSVR2 pic.twitter.com/z9Nha5Ewfx- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) August 22, 2022なお、SIEは2022年7月に「PlayStation.Blog」で公開したPS VR2記事