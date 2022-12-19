¤´¤Ü¤¦¤ÎÅÞ¡¦±üÌîÂî»Ö»á ¥·¥Ð¥¿¡¼¤È¤Îà¤ß¤½¤®¥Þ¥Ã¥Áá°Õ³°¤Ê·ëËö¡ª¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£²ÀïÌÜ¤â¥Ö¥Á¾å¤²
¡¡¤´¤Ü¤¦¤ÎÅÞ¤Î±üÌîÂî»ÖÂåÉ½¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£¸Æü¡¢°¦É²¥×¥í¥ì¥¹¤Î¾¾»³Âç²ñ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥·¥Ð¥¿¡¼¡Ê£³£·¡Ë¡£¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿£²¿Í¤Îà¤ß¤½¤®¥Þ¥Ã¥Áá¤Î¤Æ¤óËö¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¶ÄÅ·¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»î¹çÁ°Æü¤À¡£¥·¥Ð¥¿¡¼¤«¤é¡Ö²ÖÂ«¤Î¤ß¤½¤®¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î¶²ÉÝ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿ÀÀ»¤Ê¥ê¥ó¥°¤òÉî¿«¤·¤¿¤ªÁ°¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤È»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿±üÌî»á¤Ï¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡×¤ÈÇä¤é¤ì¤¿¥±¥ó¥«¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥Ð¥¿¡¼¤ÏºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¤Çµ×ÊÝÍ¥ÂÀ¤ÈÂÐÀï¡£È¬É´Ä¹ÁûÆ°¤Ç¥Þ¥Ã¥È³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤»¤¿¡£±üÌî»á¤âº£Ç¯£¹·î¡ÖÄ¶£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè vs ¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼»î¹çÁ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤Ë²ÖÂ«¤òÅê¤²¼Î¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÑ¡×¤ÈÂç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤¬ÂÐÀï¤È¤Ï¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÆ£ÇÈÃ¤¼¤¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎ©¤Ä¥ê¥ó¥°¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡±üÌî»á¤ÏÉ½¤Ë¡Ö¿¿¼Â¡¡°¦¡¡¾Ð´é¡×¡¢ÇØÌÌ¤Ë¡ÖÀµµÁ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»ä¤¬¼é¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤Ç¡£¡×¤È¤´¤Ü¤¦¤ÎÅÞ¤ÎÍýÇ°¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆÃÀ½£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¬¥¦¥ó¤òÃå¤³¤ó¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤À¡£
¡¡ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ð¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÀ©ºÛ¥Þ¥Ã¥Á¤À¡ª¡×¤ÈÄÌ¹ð¡£¿ÈÄ¹£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¹£°¥¥í¤Î¥·¥Ð¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢±üÌî»á¤Ï¿ÈÄ¹£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¹£¸¥¥í¤ÈÂÎ³Ê¤Ç¤Ï¸ß³Ñ¤É¤³¤í¤«¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢±üÌî»á¤¬¤Þ¤¿¤â¤ä²ÖÂ«Åê¤²¼Î¤Æ¤Ð¤ê¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤á¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤ä¡¢»³¸ý°¤ÉðÄ®¤Ç¤Î¥³¥í¥ÊµëÉÕ¶â£´£¶£³£°Ëü±ß¤Î¸íÁ÷¶â»ö·ï¤Ë¿¨¤ì¡ÖÅÄ¸ýæÆ¤ÎÊóÆ»¤Ï²¿½µ¤â°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ë¡¢¥³¥í¥ÊÍ½È÷Èñ¤Î»ÈÅÓÉÔÌÀ¤Ï£±Æü¤·¤«Êó¤¸¤Ê¤¤¡×¡ÖÁªµó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤£µ£°£°£°Ëü¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ï°ú¤Ã·«¤êÊÖ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤È±éÀâ¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÏÃÂê¤ËµÚ¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¥ì¤¿¥·¥Ð¥¿¡¼¤¬²ÖÂ«¤Ç±üÌî»á¤òµÞ½±¡£ÂÎÀª¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿±üÌî»á¤Ï¥í¡¼¥¥Ã¥¯£²È¯¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥Ð¥¿¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¹¥ë¥¹¥ë¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÏÓ¤Ò¤·¤®¤ò·è¤á¤é¤ì¤«¤±¤¿¤¬¡¢É¬»à¤ËÄñ¹³¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤«¤ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥Î¥É¸µ¤ËÂ¤Î¹Ã¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Á¥ç¡¼¥¯¡Ê¥¢¥ª¥¥×¥é¥Ã¥¿¡Ë¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥·¥Ð¥¿¡¼¤Ë²ðÊú¤µ¤ì¤¿±üÌî»á¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£³ÊÆ®µ»Ì¤·Ð¸³¤À¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏµÈ¾Í»û¤Ç¥±¥ó¥«¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëËèÆü¤Ç¡¢¿¹ÅÄ¤Þ¤µ¤Î¤ê»á¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·£Â£Ì£Õ£Å£Ó¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Á°ÅÄÂÀÂº¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÏÓ¤Ã¤×¤·¤Î¶¯¤µ¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÎÏ»î¤·¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡££±£°£°¥¥í¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤Þ¤È¤â¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥Ð¥¿¡¼¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤À¤È¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê¥¥ã¥é¤Ç¥Ý¥Á¥ãÂÎ·Á¤Ê¤Î¤Ë¡¢Á´¤¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤éÀï¤¦¤«Æ¨¤²¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬¼é¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¡Ê±üÌî»á¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¿¥À¤Ç¤ÏÅ¾¤Ð¤Ê¤¤¡£Àè·î¥É¥Ð¥¤¤Ç¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¤ÈºÆ²ñ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼·³ÃÄ¡Ê£Ô£Í£Ô¡Ë¤«¤é½¸ÃÄË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¼óËÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿ÈÄ¹£²¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹õ¿Í¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤È¤Î¥¿¥¤¥Þ¥ó¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤â¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡Á´¤¯Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤±üÌî»á¤Î¶ÄÅ·¹ÔÆ°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤½¤¦¤À¡£