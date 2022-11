イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の指揮下で、Twitterの迷走が止まりません。想像以上の混乱を招いたことに驚いたのか、誰でも認証バッジを取得できるサブスクリプションが早くも終了したことが分かりました。

誰でも認証バッジを取得できるイベントは一瞬のうちに終わりを告げました。



Twitterは先日始まった、月額7.99ドルのサブスクリプション「Twitter Blue」を早速廃止、「Official」マークを復活させたことが明らかとなりました。



このTwitter Blueでは、課金さえすれば誰でも青い認証バッジを取得できたため、本物の人物や企業を装う悪質なアカウントが大量に登場していました。中にはフェイクアカウントの呟きで投資家がパニックになったのか、製薬企業の株価が下落し、公式アカウントが謝罪する事件まで発生しています(正確な因果関係は不明)。



Let's be clear. Eli Lilly should apologize for increasing the price of insulin by over 1,200% since 1996 to $275 while it costs less than $10 to manufacture. The inventors of insulin sold their patents in 1923 for $1 to save lives, not to make Eli Lilly's CEO obscenely rich. https://t.co/5ZpZkqY0f9

— Bernie Sanders (@BernieSanders) November 11, 2022