パッケージデザインは全3種類。恐竜を描いたシールは全13種類で、うちシークレット1種類。シール裏面には恐竜のステータスなどが印刷され、見て学べる、集めて楽しい仕様。



なお、ファミリーマートでは7月12日から、「ジュラシック・ワールド 〜新たなる支配者〜 キャンペーン」を展開。コラボカップによる「ファミマカフェ」のアイスコーヒー・アイスカフェラテ提供や、クリアファイルの店頭配布、「ポスター+ジュラシック・ワールド グッズセット」などが当たるスタンプキャンペーンを展開している。

ファミリーマート「ジュラシック・ワールド 〜新たなる支配者〜 キャンペーン」イメージ(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.