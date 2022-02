ゲームショップから25万ドル(約2800万円)相当のポケモンカードが盗まれるという事件が発生しました。

アメリカ・ミネソタ州のフォレスト・レイクにあるゲームショップ・Punch-Out Gamingが盗難被害にあい、25万ドル相当のポケモンカードが盗まれるという事件が起きたと地元テレビ局のKARE 11が報じています。

Punch-Out Gamingはゲームやトレーディングカードを売買する家族経営のゲームショップで、同店舗で最近特に人気が高いのが、近年人気が高まっているポケモンカードだそうです。ここ数年のポケモンカード人気の高まりはすさまじく、YouTuberが4億円で購入したカードが偽物だったことが話題になったり、安全上の懸念からポケモンカードの取り扱いを止める小売店舗が出てきたりもしています。

他店と同様に人気のポケモンカードの取り扱いを行っていたPunch-Out Gamingが、2022年2月10日(木)の夜から11日(金)にかけて盗難被害にあいました。泥棒はPunch-Out Gamingに隣接する商業施設の壁を壊し、カード保管室に侵入し、現金と推定25万ドル相当のポケモンカードを盗み出したとのこと。保管庫は2つあったものの、その両方が約2時間の作業で空っぽにされてしまった模様。なお、トビラではなく壁を破壊して店舗内に侵入したため、セキュリティは作動しなかったと報じられています。

Punch-Out Gamingの共同所有者であるジェイソン・ピーターソン氏は、店舗に設置していたセキュリティシステムが捉えた強盗の写真をFacebookアカウント上で公開しており、情報を募っています。

この盗難事件について報じたFOX 9のマリー・マグワイア氏は、「監視カメラが捉えた強盗が壁に開けた穴からPunch-Out Gamingに侵入する瞬間のムービー」をTwitter上に投稿しています。

Nope, this isn’t a scene out of Ocean’s Eleven. It’s a thief breaking into a Forest Lake gaming store by busting a hole through the wall. Store owner says $250,000 in Pokémon merchandise was stolen. pic.twitter.com/u67HVaSBFw— Mary McGuire (@mcguirereports) February 12, 2022

壁に開けられた穴はこんな感じ。人ひとりが通れるくらいの小さな穴です。

They completely cleaned out two entire storage rooms full of products…but left behind all of the plush toys. pic.twitter.com/fBgDXBga4G— Mary McGuire (@mcguirereports) February 13, 2022

ピーターソン氏は「保険をかけているものの、それでもかなりの損失を被ることになるでしょう」「今回の盗難被害は我々にとって壊滅的なことで、この嵐を乗り切ることは本当に難しいことでしょう。まだ明確な答えは見つかっていませんが、問題解決に向けて取り組んでいます」と語っています。

もうひとりの共同所有者であるエリック・ジョンソン氏は、FOX 9に対して「箱がたくさんあったため、強盗は複数人いたに違いありません」と語っています。