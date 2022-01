第79回ゴールデン・グローブ賞結果発表＜テレビの部＞

その年の最も優れた映画とドラマを、ハリウッド外国人映画記者協会の所属会員が選定する第79回ゴールデン・グローブ賞の結果が発表された。HFPA(ハリウッド外国人映画記者協会)の多様性の欠如へのボイコットにより、今年はレッドカーペットやテレビ放送もなく、ノミネートされた俳優たちも出席しないという異例の年に。結果は公式Twitterやウェブサイトでの発表となった。

第79回ゴールデン・グローブ賞テレビ部門受賞一覧は以下の通り。

『Lupin/ルパン』

『ザ・モーニングショー』

『POSE』

『イカゲーム』

『キング・オブ・メディア』★

ウゾ・アドゥーバ(『イン・トリートメント』)

ジェニファー・アニストン(『ザ・モーニングショー』)

クリスティーン・バランスキー(『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』)

エリザベス・モス『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

MJ・ロドリゲス『POSE』★

ブライアン・コックス(『キング・オブ・メディア』)

イ・ジョンジェ(『イカゲーム』)

ビリー・ポーター(『POSE』)

ジェレミー・ストロング(『キング・オブ・メディア』)★

オマール・シー(『Lupin/ルパン』)

『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』

『Hacks(原題)』★

『マーダーズ・イン・ビルディング』

『Reservation Dogs(原題)』

『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

ハンナ・アインビンダー(『Hacks(原題)』)

エル・ファニング(『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』)

イッサ・レイ(『インセキュア』)

トレイシー・エリス・ロス(『ブラッキッシュ』)

ジーン・スマート(『Hacks(原題)』)★

アンソニー・アンダーソン(『ブラッキッシュ』)

ニコラス・ホルト(『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』)

スティーヴ・マーティン(『マーダーズ・イン・ビルディング』)

マーティン・ショート(『マーダーズ・イン・ビルディング』)

ジェイソン・サダイキス(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)★

『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』

『Impeachment: American Crime Story(原題)』

『メイドの手帖』

『メア・オブ・イーストタウン/ある殺人事件の真実』

『地下鉄道 〜自由への旅路〜』★

ジェシカ・チャステイン(『ある結婚の風景』)

シンシア・エリヴォ(『ジーニアス:アレサ』)

エリザベス・オルセン(『ワンダヴィジョン』)

マーガレット・クアリー(『メイドの手帖』)

ケイト・ウィンスレット『メア・オブ・イーストタウン/ある殺人事件の真実』★

ポール・ベタニー『ワンダヴィジョン』

オスカー・アイザック(『ある結婚の風景』)

マイケル・キートン(『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』)★

ユアン・マクレガー『HALSTON/ホルストン』

タハール・ラヒム(『ザ・サーペント』)

ジェニファー・クーリッジ(『ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル』)

ケイトリン・デヴァー(『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』)

アンディ・マクダウェル(『メイドの手帖』)

セーラ・スヌーク(『キング・オブ・メディア』)★

ハンナ・ワディンガム『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』

ビリー・クラダップ(『ザ・モーニングショー』)

キーラン・カルキン(『キング・オブ・メディア』)

マーク・デュプラス(『ザ・モーニングショー』)

ブレット・ゴールドスタイン(『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』)

オ・ヨンス(『イカゲーム』)★

最多受賞となったのは日本でもシーズン3の配信が控えているHBOの。次に続いたのはHBO Maxのコメディドラマ『Hacks(原題)』だ。弱い立場の人々が希望を取り戻すそのストーリーで高い評価を得た『POSE』で、ドラマ部門主演女優賞に輝いたMJ・ロドリゲス。トランスジェンダーを公表している女優として初のゴールデン・グローブ賞受賞という快挙を成し遂げた。(海外ドラマNAVI)

