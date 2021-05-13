『スライム倒して300年』『転スラ2期』『Re:ゼロ2期』など6作品を一挙放送の特別企画、ABEMAにて開催
【放送】『Re:ゼロ 2nd season』第1話〜第13話一挙配信を視聴予約
ABEMA」では「ABEMAアニメフェス」と題して、4月末から5月末まで、さまざまな人気アニメやおすすめのアニメを無料放送中。5月13日（木）からは、「異世界への逃避行のすゝめ」と題して、5月の疲れを癒せる“異世界”アニメをピックアップして無料放送する。対象となる作品は2021年春の新作アニメである『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました』や『聖女の魔力は万能です』のほか、根強い人気のある『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』『転生したらスライムだった件 第2期』『オーバーロード』『Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season』。
『オーバーロード』全話一挙配信
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：
2021年5月13日（木）夜7時45分〜
2021年5月14日（金）午後2時〜、夜7時30分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/EN5m4kc1qckkoZ
（※URLは2021年5月13日（木）夜7時45分〜の回）
※配信後1週間「ABEMAビデオ」でも無料視聴可能
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-6
『転生したらスライムだった件 第2期』第25話〜第36話一挙放送
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：
2021年5月15日（土）深夜1時〜
2021年5月16日（日）朝8時30分〜、夜7時30分〜
放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル
番組URL： https://abema.tv/channels/anime-live/slots/EN5m22dyr5Yh3u
（※URLは 2021年5月16日（日）夜7時30分〜の回）
※放送後72時間、「ABEMAビデオ」でも無料視聴可能！
番組URL：https://abema.tv/video/title/420-39
『Re:ゼロから始める異世界生活 2nd season』第1話〜第13話一挙配信
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：
2021年5月15日（土）午後2時〜、夜8時〜
2021年5月16日（日）午後1時55分〜
配信チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/CLcKVNV6td9jGK
（※URLは2021年5月15日（土）夜8時〜の回）
※配信後1週間「ABEMAビデオ」でも無料視聴可能
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-148
『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました』第1話〜第6話 振り返り一挙放送
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2021年5月16日（日）午後3時30分〜、夜6時30分〜
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/AUkGXe2gzWjahD
（※URLは2021年5月16日（日）夜6時30分〜の回）
※放送後1週間「ABEMAビデオ」で第1話〜第4話が無料視聴可能
番組URL：https://abema.tv/video/title/174-20
『聖女の魔力は万能です』第1話〜第6話 振り返り一挙配信
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2021年5月23日（日）午前11時30分〜
配信チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CLcKUARjndRf19
※配信後1週間「ABEMAビデオ」で第1話〜第4話が無料視聴可能
番組URL：https://abema.tv/video/title/25-167
『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』全話一挙放送
＜放送日時＆番組URL＞
放送日時：2021年5月17日（月）午前10時〜、午後4時〜
放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/CLcKVyqwrwGK3m
（※URLは2021年5月17日（月）午後4時〜の回）※放送後1週間「ABEMAビデオ」でも無料視聴可能
番組URL（テレビアニメ第1期）：https://abema.tv/video/title/174-3