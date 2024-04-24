日本橋高島屋の展示販売会で、純金の茶わんを盗んだ疑いで逮捕された堀江大容疑者。容疑者は江東区にある貴金属店で金の茶わんを180万円で売却。さらにその茶わんは即転売されたが、金の茶わんは4日後台東区の買取店で見つかったことが判明した。【映像】逮捕された堀江大容疑者（32）このニュースにネットでは「買い取り業者は容疑者の足元を見て買い叩いたってこと？」「180万円で買い取った日に速攻480万円で転売しているの