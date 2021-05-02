¡ÖµíÆý¤Ç¤ªÊ¢¥´¥í¥´¥í¡×¤ÏÅöÁ³¡©¡ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤ËÆýÀ½ÉÊ¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ÉÀâ
¡È¶¯¤¤¹ü¤òºî¤ë¡É¡ÈÇØ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¾æÉ×¤ÊÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡É¡£¤½¤ó¤ÊËí»ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢µíÆý¤Ï60Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³Ø¹»µë¿©¤ÎÍ§¤È¤·¤Æ¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤ÉÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¨¡¢¤½¤ì¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿¸¥Î©¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖµíÆý¤¬°û¤á¤Ê¤¤¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¤Î¼çÉØ¡¦A¤µ¤ó¡Ê45ºÍ¡Ë¤Ïµë¿©¤Î»þ´Ö¤¬Í«¤¦¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âµíÆý¤ò°û¤à¤È¡¢¤ªÊ¢¤¬¥´¥í¥´¥íÌÄ¤Ã¤Æ¡¢ÃëµÙ¤ß¤ÏÍ·¤Ö¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°û¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÁ°»î¶¡ÉÊ¤Ç¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤éµ×¤·¤Ö¤ê¤ËµíÆý¤Ëº®¤¼¤Æ°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤°¤Ë¤ªÊ¢¤ò²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
¡¡A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£À±»Ò¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÎÀ±»Ò¾°Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼Â¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÂÎ¤ËÆýÀ½ÉÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖµíÆý¤ò°û¤ó¤À¸å¡¢¤ªÊ¢¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê²¼Î¡¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È¤ò¡ØÆýÅüÉÔÂÑ¾É¡Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆýÀ½ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆýÅü¤òÊ¬²ò¤¹¤ë¹ÚÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥é¥¯¥¿¡¼¥¼¡Ù¤ÎÊ¬ÈçÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤ë¡£
¡¡¶áÂå¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Îò»ËÅª¤ËÆýÀ½ÉÊ¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢Ìó85¡ó¤â¤Î¿Í¤¬Î¥Æý´ü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥é¥¯¥¿¡¼¥¼¤òÊ¬Èç¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆµíÆý¤Ï¡Ø·ò¹¯¿©ÉÊ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÓÏ¹¥ÉÊ¡Ù¤ËÆþ¤ë¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤¬ÀÝ¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢»éËÃ¤âÂ¿¤¯¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ò¤ë¤¬¤¨¤Ã¤Æ²¤ÊÆ¿Í¤Ï8³ä°Ê¾å¤¬¥é¥¯¥¿¡¼¥¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ï¿Í¼ï¤Îº¹¤Ë¤è¤ëÂÎÆâ¤Î¹ÚÁÇ¤äÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2021Ç¯5·î6¡¦13Æü¹æ