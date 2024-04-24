国民病ともいわれるほど、多くの人が悩んでいる「肩こり」。そのため、たとえ痛みやつらさが多少ひどくても「ただの肩こりだし…」「疲れているのかも」と思いやすいものです。しかし実は、ひどい肩こりの場合、病気が潜んでいる可能性があるようです。肩こりがサインとなり得る病気には、どのようなものがあるのでしょうか。なか整形外科 京都西院リハビリテーションクリニック（京都市右京区）院長で整形外科医の樋口直彦さ