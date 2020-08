韓国の人気ガールズグループ・BLACKPINKが28日、セレーナ・ゴメスとコラボした新曲「Ice Cream」のミュージックビデオを公開した。

セレーナも自身のInstagramで「#SELPINK is officially in your area」(SELPINKが正式にあなたのところに来たわ)と告知。MVはアイスクリームのようなポップでカラフルな世界観で、BLACKPINKの4人とセレーナがそれぞれの場所で歌い踊る内容になっている。

BLACKPINKは2018年10月、アメリカの名門レーベル・Interscope Records と契約。今年5月にリリースされたレディー・ガガの最新アルバム「Chromatica」に収録された「Sour Candy」にフィーチャリングで参加したことも話題になった。(編集部・中山雄一朗)