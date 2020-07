【今週スタートの海外ドラマ】官能的かつスリル満点のサスペンス＆ファンタジー・アクションドラマから人気シリーズの一挙放送まで

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(7月13日〜)は、官能的でスリル満点のサスペンスやファンタジー・アクションドラマなどの新作が並ぶなか、人気シリーズが一挙放送スタート。お見逃しなく!

7月13日(月)から7月19日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

7月13日(月)

■23:00〜『Fleabag フリーバッグ』シーズン2(WOWOWプライム)

『キリング・イヴ/Killing Eve』を企画した英国女優で、映画『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』などの大作にも参加しているフィービー・ウォーラー=ブリッジが主演・企画・脚本を務めるダークコメディ。シーズン2では、『イングリッシュ・ペイシェント』クリスティン・スコット・トーマスや『キリング・イヴ』のフィオナ・ショウ、『SHERLOCK/シャーロック』のアンドリュー・スコットらが登場。

7月14日(火)

■24:00〜『Harlots/ハーロッツ 快楽の代償』シーズン3(チャンネル銀河)

女性の5人に1人が体を売って生計を立てていた18世紀のロンドンを舞台に、売春宿の経営でのし上がろうとする女主人マーガレットと、彼女のもとでしたたかに生き抜く魅力的な娼婦"Harlots"たちの対立をスキャンダラスに描くエロティック歴史ドラマ。シーズン3が日本初放送。

7月15日(水)

■『ダークデザイア』(Netfix)

メキシコ発の官能的でスリル満点のサスペンスドラマ。一流弁護士かつ大学教授でもあるアルマ・ソラレスは、夫の浮気を疑うなか、一夜の過ちを犯し、内に芽生えた欲情に葛藤を覚える。しかし、そこから悪夢のような日々が始まる。悲劇が起こり、身近な人々をめぐる真実について疑念を持ち始める。

7月17日(金)

■『ニミュエ 選ばれし少女』(Netfix)

アーサー王の伝説を再映像化した壮大な物語。『13の理由』のハンナ役で知られるキャサリン・ラングフォード主演のファンタジー・アクションドラマ。人知を超えた力と伝説の剣を持つ若き勇者ニミュエは、精かんな傭兵アーサーと力を合わせ、次々と襲い来る敵の手から部族を守る戦いに挑む。





■『マウストゥマウス 危険なゲーム』(Netfix)

牧畜を営む人里離れた田舎町で、キスにより感染する謎の伝染病が高校生の間で瞬く間に蔓延。ネットでつながる現代の若者たちが、現実世界で恐怖と不信にまみれていく姿をダークなストーリーで描き出す。

7月18日(土)

■16:00〜『警視ファン・デル・ファルク アムステルダムの事件簿』(AXNミステリー)

国際派英国人推理作家ニコラス・フリーリングの傑作推理小説を現代的にアレンジしドラマ化。ある日の朝、一人の若者と男性の遺体が別々の場所から発見された。捜査に取りかかったファン・デル・ファルク警視(マーク・ウォーレン『華麗なるペテン師たち』)たち犯罪捜査班のチームは、若者の恋人も行方不明であることに気づく...。オランダの画家フェルメール作品の「牛乳を注ぐ女」など"本物"が登場する。





■24:00〜『ブレイキング・バッド』(AXN)

"21世紀最高のTVドラマ"との呼び声が高い、社会現象を巻き起した『ブレイキング・バッド』がAXNにて全62話を一挙放送。タイトルの"ブレイキング・バッド"とは"道を踏み外す"という意味で、製作総指揮のヴィンス・ギリガンが自身が40歳になる直前で中年の危機がどんなものか考えていた時に、このドラマのアイデアを思いついたという。

