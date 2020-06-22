¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥ê¥È¥ë¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì1°Ì¡ªÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ø¿åÍËÆü¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤Ï3°Ì¤Ë
¡¡ÅÚÆü2Æü´Ö¡Ê6·î20Æü¡Á21Æü¡Ë¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬22Æü¡¢¶½¹ÔÄÌ¿®¼Ò¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥ê¥È¥ë¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾®Àâ²È¥Ò¥å¡¼¡¦¥í¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ö¥É¥ê¥È¥ëÀèÀ¸¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ËÁ¸±Êª¸ì¡£Æ°Êª¤È²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ëÌ¾°å¥É¥ê¥È¥ëÀèÀ¸¤ò¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr¤¬±é¤¸¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤¨ÈÇ¤Î¥É¥ê¥È¥ëÀèÀ¸Ìò¤ò¸Î¡¦Æ£¸¶·¼¼£¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡¢2½µÏ¢Â³¤Ç¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡¿¤ï¤¿¤·¤Î¼ãÁðÊª¸ì¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃæÂ¼ÎÑÌé¤¬ÍËÆü¤´¤È¤Ë¿Í³Ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ëÀÄÇ¯¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿¡Ø¿åÍËÆü¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì¤Ç3°Ì¡¢¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥«¥ó¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥Á¤È¥È¥à¡¦¥Û¥é¥ó¥É¶¦±é¤Î¡Ø¥¨¥¸¥½¥ó¥º¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¤¬5°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè92²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¡È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é24½µÌÜ¤Ç6°Ì¤È¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£½µ¤Ï¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡Ø¥é¥ó¥Ü¡¼¡¡¥é¥¹¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ù¡ØSKIN¡¿¥¹¥¥ó¡Ù¡ØÅìµþ¤ÎÎø¿Í¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë
¡Ú2020Ç¯6·î20Æü¡Á6·î21Æü¤ÎÁ´¹ñ±Ç²èÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡Û¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏÀè½µ¤Î½ç°Ì
1¡Ê½é¡Ë¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥ê¥È¥ë¡Ù¡§1½µÌÜ
2¡Ê2¡Ë¡Ø¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Þ¥¤¥é¥¤¥Õ¡¿¤ï¤¿¤·¤Î¼ãÁðÊª¸ì¡Ù¡§2½µÌÜ
3¡Ê½é¡Ë¡Ø¿åÍËÆü¤¬¾Ã¤¨¤¿¡Ù¡§1½µÌÜ
4¡Ê1¡Ë¡Ø¿´ÎîµÊÃã¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×¤ÎÈëÌ©-The Real Exorcist-¡Ù¡§6½µÌÜ
5¡Ê½é¡Ë¡Ø¥¨¥¸¥½¥ó¥º¡¦¥²¡¼¥à¡Ù1½µÌÜ
6¡Ê3¡Ë¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¡È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¡§24½µÌÜ
7¡Ê5¡Ë¡ØÅ·µ¤¤Î»Ò¡Ù
8¡Ê6¡Ë¡Ø°ìÅÙ»à¤ó¤Ç¤ß¤¿¡Ù¡§14½µÌÜ
9¡Ê4¡Ë¡Ø¥Ç¥Ã¥É¡¦¥É¥ó¥È¡¦¥À¥¤¡Ù¡§3½µÌÜ
10¡Ê7¡Ë¡ØAKIRA¡Ù4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡§12½µÌÜ