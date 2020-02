「キンプリ」ライブにキャスト10人結集!

(C)T−ARTS / syn Sophia

「KING OF PRISM」シリーズの2年4カ月ぶりとなるライブイベント「KING OF PRISM SUPER LIVE Shiny Seven Stars!」が、千葉・幕張メッセ国際展示場9〜10ホールで開催。メインキャストの寺島惇太(一条シン役)、斉藤壮馬(太刀花ユキノジョウ役)、畠中祐(香賀美タイガ役)、八代拓(十王院カケル役)、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、永塚拓馬(西園寺レオ役)、内田雄馬(涼野ユウ役)、武内駿輔(大和アレクサンダー役) 、蒼井翔太(如月ルヰ役)、小林竜之(高田馬場ジョージGS/池袋エィス役)が結集した。

この日のライブ本編で披露された楽曲は、全曲ライブ初披露。1曲目は、「KING OF PRISM Shiny Seven Stars」を代表する楽曲のひとつ「Shiny Seven Stars!」。ステージに寺島、斉藤、畠中、八代、五十嵐、永塚、内田が顔をそろえると、場内はペンライトによる“煌めき”と割れんばかりの歓声に包まれる。さらに、キャスト陣が先導しながら「Music Ready Sparking!」というおなじみの言葉を会場全員で叫び、寺島が「ここ幕張から、世界へ、いや宇宙に最高の煌めきをお届けします!」と宣言すると、開始早々「キンプリ」ならではの多幸感あふれる空気ができあがっていく。

(C)T−ARTS / syn Sophia

続けて、各メンバーのソロ曲に突入。「Shiny Stellar」でトップバッターを飾った内田は「お前ら、声出す準備できてるか! 全力で叫べ!」とあおりまくり、「Sailing!」では五十嵐が魚柄のトロッコで場内をまわって、さらに盛り上げる。「Twinkle☆Twinkle」では永塚がキュートな魅力を振りまき、「百花繚乱」では斉藤の艶っぽい歌声とステージ上に炎が上がる演出で観客を魅了。「Fly in the sky」では畠中が“祭り”を起こし、「Orange Flamingo」では八代がショッキングピンクの扇子を振ってチャラめに盛り上げる。「JOKER KISS!」では小林がポップなステージを繰り広げ、武内による「survival dAnce 〜no no cry more〜」では観客も“合いの手”で参加。ノリノリのムードから一変、「I know Shangri-La」では蒼井が真っ白な衣装と透き通った歌声で神々しいオーラを放ち、「ダイスキリフレイン」では寺島が“愛”で場内を満たしていく。

豪華メドレーを披露するパートでは、キャストがトロッコに乗って場内をまわる演出があり、斉藤は客席に優しく微笑みかけ、八代はトロッコから身を乗り出して観客に接近するなど大サービス。さらに永塚が「Love & Peace Forever」を歌えば、内田はトロッコ上でピンクのペンライトを片手に大はしゃぎ! 武内の「Silver and Gold dance」では、蒼井が扇子片手にノリノリで踊りまくる!! 本編最後に披露された「366LOVEダイアリー」、そしてアンコールの「ナナイロノチカイ」「ドラマチックLOVE」まで“愛と煌めき”を発信し続け、「大好き」と歌い続けたキャスト陣。終始“幸福なステージ”を繰り広げ、集まったファンの思いに応えていた。

イベントには、昼の部と夜の部合計で2万5000人が来場。セットリストは以下の通り。

M01. Shiny Seven Stars!/一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ

M02. Shiny Stellar/涼野ユウ

M03. Sailing!/鷹梁ミナト

M04. Twinkle☆Twinkle/西園寺レオ

M05. 百花繚乱/太刀花ユキノジョウ

M06. Fly in the sky/香賀美タイガ

M07. Orange Flamingo/十王院カケル

M08. JOKER KISS!/高田馬場ジョージGS

M09. survival dAnce 〜no no cry more〜/大和アレクサンダー

M10. I know Shangri-La/如月ルヰ

M11. ダイスキリフレイン/一条シン

M12. ※メドレー

M12-1. 寒い夜だから…/太刀花ユキノジョウ

M12-2. masquerade/ 香賀美タイガ

M12-3. Unite! The Night!/十王院カケル

M12-4. JOY/高田馬場ジョージGS

M12-5. LEGEND OF WIND/鷹梁ミナト

M12-6. Love & Peace Forever/西園寺レオ

M12-7. Overnight Sensation〜時代はあなたに委ねてる〜/涼野ユウ

M12-8. Silver and Gold dance/大和アレクサンダー

M12-9. 愛がもう少し欲しいよ/如月ルヰ

M12-10. BRAND NEW TOMORROW/一条シン

M13. 366LOVEダイアリー/一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ

アンコール1. ナナイロノチカイ/一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ

アンコール2. ドラマチックLOVE/一条シン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウ、大和アレクサンダー、如月ルヰ、高田馬場ジョージ