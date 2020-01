【アクセスランキング】今話題の海外ドラマは？ 2019年12月に最も検索された作品トップ10を発表

海外ドラマNAVIでは、新作ドラマや人気ドラマなど、たくさんの海外ドラマの作品情報やレビューを日々掲載しています。新作や新シーズンなど毎日更新されている作品データベースを活用してお気に入りのドラマを探してみては。2019年12月に最も検索された10作品をランキング形式でご紹介。2019年最後の月、年末の連休などに皆さんが注目していた海外ドラマをチェックしてみましょう。





先月の海外ドラマNAVI作品データベースで最も検索されたのは以下の10作品。





10:『ウェントワース女子刑務所』

虐待を続ける夫への殺人未遂容疑で収監された普通の主婦が、曲者揃いの檻の中でいかにして生き抜いていく姿を描く。シーズンを重ねていくごとにキャラクターの濃い新たなキャストが加わり視聴者を釘付けにしていくのが見どころ。Huluで1月29日(水)よりシーズン7を独占配信スタート。





9:『ロスト・イン・ウォーター 神秘の島』

2019年11月にNetflixで配信スタートしたタイ発アドベンチャードラマ。巨大津波に襲われた名門私立校生たちが、島に取り残され、かすかな希望を胸に救助を待ち続ける。だが、不可解な現象が起こり、彼らの希望は徐々に失われてゆく――。



8:『ザ・モーニングショー』

Apple TV+のオリジナルドラマ『ザ・モーニングショー』は、リース・ウィザースプーンとジェニファー・アニストンが出演&製作総指揮を務め、『ザ・オフィス』のスティーブ・カレルが出演。さわやかな朝のニュース番組の背後でうずまく、人間のエゴ、野心、権力闘争の世界を描く注目作。



7:『ブラッド&トレジャー 伝説の秘宝』

元FBI×泥棒という男女コンビのが世界を舞台に繰り広げる冒険アクションドラマ。米CBSで2019年5月に始まり、すぐさまシーズン2製作の決まった人気ドラマで、正月三が日にWOWOWプライムで全13話が一挙放送された。2月3日(月)から5日(水)まで一挙再放送が決定している。



6:『ザ・ボーイズ』

人気アメコミを原作にした、権力や名声で堕落したスーパーヒーローたちを、何の特殊能力も持たない人々が成敗しようとする異色ドラマ『ザ・ボーイズ』。Amazon Prime Videoで昨年7月下旬より配信されるや否やヒットを続けている。



5:『カウンターパート/暗躍する分身』

映画『セッション』でアカデミー賞助演男優賞を受賞したJ・K・シモンズが主演・製作総指揮を務める、陰謀と裏切りに満ちた新感覚スパイスリラー。シーズン2では『ベイブ』で第68回アカデミー賞の助演男優賞にノミネートされ、近年も『MURDER IN THE FIRST/第1級殺人』『裏切りの二重奏』『ボードウォーク・エンパイア』などの人気作での活躍が続くベテラン俳優、ジェームズ・クロムウェルが新登場する。現在WOWOWプライムでシーズン2を放送中。



4:『ヤング・シェルドン』

2019年5月にシーズン12で幕を閉じた大人気コメディ『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』で、主人公のオタク男子4人組の中でもひと際変わり者なシェルドン・クーパーの子ども時代を描く。U-NEXTで配信中。



3:『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

シリーズ通算300話を超えた人気ドラマシリーズもついに米国で本日1月8日(水)より放送開始となるシーズン15で幕を閉じる...これまでに降板したキャストが最終シーズンにカムバックするのか、ファンなら気になるところ。



2:『ビバリーヒルズ再会白書』

1990年代に世界中で旋風を巻き起こした青春ドラマ『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』のオリジナルキャストが再集結した夢企画『ビバリーヒルズ再会白書』。2019年12月24日(火)よりHuluにて独占配信となった。最新作の配信を記念して、『ビバリーヒルズ高校/青春白書』も日本国内初配信中。



1:『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』

いよいよ1月9日(木)より新シーズンとなるシーズン17の日本初放送がFOXチャンネルでスタート。本国では昨年9月にスタートした衝撃の結末から迎えるファン必見のシーズンだ。



まだ観ていない作品はありましたか? これから視聴する作品選びのご参考にも!(海外ドラマNAVI)





Photo:『ウェントワース女子刑務所』シーズン7 ©FremantleMedia Ltd./『ロスト・イン・ウォーター 神秘の島』©Tossapon Somwong/Netflix/『ザ・モーニングショー』© 2019 Apple Inc. All rights reserved./『ブラッド&トレジャー 伝説の秘宝』(C) MMXIX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Amazon Original『ザ・ボーイズ』/『カウンターパート/暗躍する分身』(c)2018 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved./『ヤング・シェルドン』 (C) Warner Bros.Entertainment Inc./『ビバリーヒルズ高校/青春白書』『ビバリーヒルズ再会白書』『新ビバリーヒルズ青春白書』/ 『クリミナル・マインド14 FBI行動分析課』(c) ABC Studios/『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン16(c)2018 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.