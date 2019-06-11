Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó·èÄê¡ªÀ¾ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤âÊ»Àß
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥±¥â¥ó¤Ï¡¢Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ ËÜ´Û¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥µ¥«DX ¡õ ¥Ý¥±¥â¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤ò9·î20Æü³«Å¹Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤Ï2Å¹ÊÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê»Àß¤µ¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ½é¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢³«Å¹¤«¤é1Ç¯3¥«·î¤ÇÌó24Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑµÒ¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¥«¥Õ¥§¤Î2¹æÅ¹¤Ç¤¹¡£
(C)2019 Pokemon (C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¤Ï2Å¹ÊÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê»Àß¤µ¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢À¾ÆüËÜ½é¤Î½ÐÅ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢³«Å¹¤«¤é1Ç¯3¥«·î¤ÇÌó24Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑµÒ¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Î¥«¥Õ¥§¤Î2¹æÅ¹¤Ç¤¹¡£
¢¡Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¥¨¥ê¥¢
¿·Å¹ÊÞ¤¬Î©ÃÏ¤¹¤ë¿´ºØ¶¶¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Âçºå¤òÆîËÌ¤Ë½ÄÃÇ¤¹¤ëÉý°÷44£í¤Î¸æÆ²¶Ú¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½µËö¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¿ôÌó15Ëü¿Í¤Î¿´ºØ¶¶¶Ú¾¦Å¹³¹¤ä¥¢¥á¥ê¥«Â¼¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê³¹¶è¤«¤éÀ®¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤¹¡£É´²ßÅ¹¡¦ÀìÌçÅ¹¡¦¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤Ê¤É¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶áÎÙ½¢¶È¼Ô¤ä¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¡¢Âç¤¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤¬º¡²Ö¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå»Ô¤Ï¡¢¤¤¤ä¤¬¾å¤Ë¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡1/1¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¡ªÅÁÀâ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨
¼ÂÀ£Âç¤Î¡¢ÅÁÀâ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ì¤¤¤È¤¦¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¡Ê¹â¤µ¡§1.7m¡Ë
¡¦¤Ç¤ó¤²¤¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê¹â¤µ¡§1.6m¡Ë
¡¦¤«¤¨¤ó¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡Ê¹â¤µ¡§2.0m¡Ë
¢¡Å¹ÊÞ³µÍ×
¡¦Å¹ÊÞÌ¾¾Î¡§¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¥ª¡¼¥µ¥«DX¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë & ¥Ý¥±¥â¥ó¥«¥Õ¥§¡×
¡¦³«Å¹Í½ÄêÆü¡§2019Ç¯9·î20Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦ÄêµÙÆü¡§¾¦¶È»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë
¡¦½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1-7-1¡¡Âç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹ ËÜ´Û9³¬
¡¦Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡§231ÄÚ¡Ê763Ö¡Ë¢¨ÊªÈÎ¡¦¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹´Þ¤à
9·î¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥Ý¥±¥â¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ï
ËÉÙ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤á¤¿Ìó4,500¼ïÎà¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢³Ú¤·¤¤ºÅ¤·¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ ¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Ë13Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥Ý¥±¥â¥ó¥°¥Ã¥º¤ÏËè·î¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤¾¤¯¤¾¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¸ÄÀË¤«¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥±¥â¥ó¥°¥Ã¥º¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎµòÅÀ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ý¥±¥â¥ó¥«¥Õ¥§¤È¤Ï
¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÆâÁõ¤ä¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¡¢¾ïÀß¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÍèÅ¹¤Î¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
(C)2019 Pokemon (C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¥±¥â¥ó¡¦Pokemon¤ÏÇ¤Å·Æ²¡¦¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥²¡¼¥à¥Õ¥ê¡¼¥¯¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£