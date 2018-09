9月から新学期が始まったイギリスで、夏休み明けに登校した男子児童の髪型が問題となり、その子は登校を禁じられてしまった。「奇抜な髪型」と主張する学校側に対し、その児童の母親は「たった4cmのモヒカンヘアのどこが悪い」と反論し、怒りを露わにしている。『The Sun』などが伝えた。ミルトン・キーンズのブレッチリーに住むシングルマザーのカースティー・リー・デイさん(26歳)は、地元ドレイトン・パーク小学校に通う息子チャーリー・チェイファー君(6歳)の髪型について、新学期早々学校側から注意を受けた。カースティーさんによると、チャーリー君は自分で望んだモヒカンスタイルの髪型を気に入り、喜んで登校したという。ところが9月7日、カースティーさんは学校から電話で「モヒカンは規則として受け入れられない。髪型を変えるまで登校を禁ずる。モヒカンを刈るか、家に連れて帰るかどちらかにするように」と伝えられた。息子の ヘアスタイル を「奇抜な髪型」と言われたカースティーさんは、「うちの子よりももっと派手な髪型をしている児童もいるのに」と反論した。そこで学校側は、モヒカンを立てずに水で濡らして横に撫でつけるのであれば登校を許可すると妥協案を出した。不快に感じたカースティーさんはそれから3日間、チャーリー君を登校させなかったが、学校側から「なぜ、子供を学校に来させないのか」と電話があったという。「私は『だからそれは、学校側が息子の髪型を許可しないからでしょう?』と言い返しました。だいたいモヒカンといってもたかが4cmほど立っているだけですよ。勉強に影響するわけでもないし、他の児童に害を与えるわけでもありません。でも学校側は、息子の髪型が不適切であり、他の子供たちの気をかき乱すというのです。もっと奇抜な髪型をしている子もいるのに、うちの息子だけが髪型を変えるように言われたのですから、不公平ですよ。しかも、4cmほどのモヒカンが『他の児童の目を突く危険性もあるから』という安全上の理由もあって許可できないとまで言われたんです。学校側は、私が息子を3日間休ませたことに対しても『モヒカンを平らにすれば登校を認めているではないか』『子供を学ばせない気か』と、私がまるで悪い母親であるかのように非難の言葉を浴びせてきたのです。」12日になって、カースティーさんはチャーリー君を登校させたが、担任教師はチャーリー君の頭を水で濡らしてモヒカンを横に寝かせた。その対応にもカースティーさんは怒りを露わにした。「息子は今の髪型が好きなんです。要するに学校側はどの児童も同じに見えるようにすべきだということなんですよ。それならばうちの子だけじゃなく、他の児童にも注意をすればいいでしょう? 今では、髪を濡らされるのは嫌だからもう学校に行きたくないと息子は言っています。こんな対応は息子にいい影響を与えません。他の親にも話しましたが、皆バカバカしいと言っています。」カースティーさんは現在、チャーリー君を別の学校へ転校させるか悩んでいるようだ。この件について学校側はこのように話している。「当校は、オフステッド(英教育監査局 Ofsted)から児童の態度について『Outstanding(素晴らしい)』という評価を受けています。これは児童が正しく制服を着用しており、規則に沿った髪型をしていることも含まれています。当校のサイトにも『奇抜な髪型は他の児童の気を散らすことになるため、許可していない』ときちんと記載しています。よって全ての児童は、当校サイトのガイダンスに従うべきなのです。」このニュースを知った人からは、「息子がその髪型が好きとか言うけれど、まだ6歳でしょ? 結局決めてやっているのは親じゃないの? 私なら6歳の子供にそんな髪型はさせないわ」「好きとか嫌いに関わらず、規則がある学校ってそういうものだから。ダメと言われれば仕方ないことでしょうが。モヒカンを刈らずに済むのなら、立てずに登校させればいいじゃないの。そんなに大げさに言うほどのことでもないわよ」「またこんな話題か…」「でも学校側もどうかと思う。そんな髪型ぐらいで…子供にそこまで規則を強制することは良くないし、自分は学校のそんなシステムには反対だな」といった声があがっている。画像は『Metro 2018年9月13日付「Boy, 6, banned from school because his mohawk could ‘poke someone in the eye’」(Picture: Michael Scott/Caters News)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 エリス鈴子)