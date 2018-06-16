〔地震〕千葉県一宮町・長南町で震度4、津波の心配なし(6/16)
気象庁によると、16日11:09頃、千葉県南部を震源とするM4.5の地震があり、千葉県一宮町・長南町で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月16日11:09頃
・震源地 ：千葉県南部(北緯35.3度、東経140.4度)
・震源の深さ：約20km
・地震の規模：M4.5(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・千葉県 ：一宮町一宮、長南町長南＊
【震度3】
・千葉県 ：茂原市道表＊、勝浦市墨名、勝浦市新官＊、いすみ市国府台＊、大網白里市大網＊、睦沢町下之郷＊、長生村本郷＊、白子町関＊、大多喜町大多喜＊
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震による津波の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：6月16日11:09頃
・震源地 ：千葉県南部(北緯35.3度、東経140.4度)
・震源の深さ：約20km
・地震の規模：M4.5(推定)
■震度3以上が観測された市町村
【震度4】
・千葉県 ：一宮町一宮、長南町長南＊
【震度3】
・千葉県 ：茂原市道表＊、勝浦市墨名、勝浦市新官＊、いすみ市国府台＊、大網白里市大網＊、睦沢町下之郷＊、長生村本郷＊、白子町関＊、大多喜町大多喜＊
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