人気リアリティー番組「テラスハウス」の長野・軽井沢を舞台にした新シーズン「TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS」(12月19日配信スタート)のスタジオキャストがインタビューに応じた。それぞれの思いを胸にやってきた男女6人の恋愛模様や駆け引き、友情などに加え、時折勃発するメンバー同士の対立も特徴的なシリーズだが、毒舌キャラでおなじみ南海キャンディーズの山里亮太が、早くも“火種”となりそうなメンバーの存在を明かした。取材には、YOU、トリンドル玲奈、徳井義実(チュートリアル)、馬場園梓(アジアン)、そして新キャストの若手注目株・葉山奨之も参加した。

前シーズンの海を離れ山へ。美しい森の中に佇む2,218平米の敷地に建つ新しい家は「一回みんなで『これひょっとして脚本に倉本聰入ってるんじゃない?』って言ってましたもんね」というほど温もりあふれる内装が印象的。トリンドルは「割とほっこりはじまって楽しい感じ」でスタートしたというが……。

テラスハウスの新たな住人は、大学生の小室安未(20歳)、料理人志望の新井雄大(19歳)、フリーライター・通訳の治田みずき(26歳)、プロスノーボーダーの中村貴之(31歳)、アイスホッケー選手の佐藤つば冴(24歳)、モデルの岡本至恩(22歳)。

徳井いわく女性陣は「いわゆる美女キャラ、いつもニコニコして元気なスポーツウーマン、どこかミステリアスな雰囲気を持つ女の子」。YOUは男性陣を「一番上の人が味わい深くて。1人はちょっとバカかな〜。もう1人は優しいジェントルマンですね。ちょっとまだキャラが出てないかな」と紹介。馬場園は「本当に全員すごく素朴でピュアで、なんか仲良くなれそうな人たちばっかりなんですよ、見た感じ。なのに……っていうね」と続ける。

山里はシーズンが始まると必ずいじりの“ターゲット”を定めるのがお約束だが、早くもピンときたそう。「正直ハワイ編はもっと噛みつきたかった。でも人間の底意地の悪さみたいのが、ハワイの陽気な気候であんまりなかったんですよ」と前シーズンでの食い足りなさを吐露。「今回はめちゃくちゃ立てやすかったです。『あ、コイツ嫌い!』ってプーンと来るんですよ。今回はむせ返るほど来ましたね。今までのシーズンの中で一番! 早くコイツを“『テラスハウス』なんか関わらなきゃよかった”って泣きながら出ていくまで追い込んでやりたいですね」とリベンジを誓う山里に、YOUも「湿気大事だね、やっぱり湿気がね!」と山里に同意し、徳井は「日本人特有の何かを気遣ったり慮ったりするがゆえの汚さというか。忖度エンターテインメントですね」とフォローしていた。

また、山里は新キャストとなった葉山を“ブラザー”と呼び、彼のトークを絶賛。「(VTRを)観てる最中も合いの手のタイミング、怒りのタイミングがすごくシンクロ率が高いタイミングがある」「今までいなかった目線が入ってきたので。エグり方とかあこがれ方とかすごい」「あと打席がいい、しゃべる打席数が多い!歴代けっこう物静かな子が多かったので、ほんとこの子は打席に立つ」とまくし立てる山里だが、トリンドルは「葉山くんはメンバーの中で優しいから一番山ちゃん側に持っていかれちゃってて……」突っこみを入れていた。

なお、新オープニングテーマ曲は、テイラー・スウィフトの新アルバム「レピュテーション」(11月10日発売)の収録曲「・・・レディ・フォー・イット?」に決定した。テイラーの楽曲が使用されるのは「We Are Never Ever Getting Back Together」、「New Romantics」に続き3回目となる。(編集部・石井百合子)

<新メンバー・プロフィール>

小室安未(こむろ・あみ)(20歳)明治学院大学3年生

就職かモデルを志すか進路に思い悩む

新井雄大(あらい・ゆうだい)(19歳)料理人志望

おばあちゃんがオーディションに応募、2匹のパンダのぬいぐるみと共にテラスハウスへやって来た

治田みずき(はるた・みずき)(26歳)フリーライター・通訳

韓国に拠点をおく。スタイル抜群

中村貴之(なかむら・たかゆき)(31歳)プロスノーボーダー

長野在住でメンバー最年長

佐藤つば冴(さとう・つばさ)(24歳)アイスホッケー選手

自分に自信が持てない事を克服したいと語り、スタジオメンバーに「史上ナンバーワン素朴」と名づけられる

岡本至恩(おかもと・しおん)(22歳)モデル

パリコレを目指す

<配信&放送スケジュール>

配信 : 2017年12月19日Netflixにて配信 ※4週に1回配信休止

2018年1月16日深夜0時よりFODにて配信

放送 : 2018年1月22日深夜24時25分よりフジテレビにて放送

地上波見逃し配信 : FOD見逃し無料にて放送終了後から次回放送まで無料配信