『葉山奨之』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
J-CASTニュース
10月中旬に東京高等裁判所で開かれた裁判の傍聴席に2人の姿があったそう
女性自身
SNSで、巨大な赤ちゃんの足にもたれる自身のイメージ画像をアップ
週刊女性PRIME
きゃりーは自身のInstagramでも「Hello My Baby」と妊娠を報告
オリコンニュース
きゃりーは3日、USJの新エリアを満喫している写真をInstagramで公開
2005年に矢口真里との熱愛が発覚し、知名度を一気に高めた小栗旬
FRIDAYデジタル
去り際、きゃりーぱみゅぱみゅとの交際報道について報道陣が質問
8月下旬の夜8時過ぎ、背の高いイケメンと愛犬の散歩をしていたという
女の子を出産した妊婦の夫を演じる葉山奨之の演技を、視聴者は大絶賛
クランクイン！
昨夏のオーディションで役を勝ち取り、次世代のスターとして期待される
スポーツ報知
「来年必ずくる」と同氏が推すのは次のNHK連続テレビ小説に出演の山崎賢人
NEWSポストセブン
父親役の大泉洋の息子に見えるようにパーマをかけて撮影