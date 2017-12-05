インターネットテレビ局AbemaTV初の完全オリジナル連続ドラマ『AbemaTVオリジナルドラマ進出記念作品#声だけ天使』（以下、声だけ天使）に、豪華声優陣総勢16名のゲスト出演が決定した。

【さらに詳しい元の記事はこちら】

声だけ天使は、AbemaTVが企画から脚本まで完全オリジナルで手がける連続ドラマ第一弾。アニメの聖地、池袋を舞台に、声優に憧れ上京してきた主人公・ケンゾウはじめ、同じ志をもつ5人の仲間の友情と純愛、挫折と希望を描く青春群像劇。

今回ゲスト出演が決定した声優陣は、野沢雅子・神谷明・千葉繁・田中真弓・豊永利行・森久保祥太郎・小野賢章・内田真礼など豪華な顔ぶれ。各話ごとに出演予定となっている。

声だけ天使の放送は2018年1月15日よる10時にスタート。毎週月曜の同じ時間に10週に渡って放送される。

■AbemaTV 『声だけ天使』 ゲスト声優

1話ゲスト：野沢雅子、古川登志夫、柿沼紫乃、野島健児、白石涼子、阿座上洋平、大和田仁美、

2話ゲスト：神谷明

3話ゲスト：千葉繁

4話ゲスト：田中真弓

5話、6話、7話ゲスト：豊永利行

8話ゲスト： 江原正士、森久保祥太郎

9話ゲスト：緑川光、小野賢章

10話ゲスト：内田真礼

■スタッフ・キャスト

原作・脚本：横内謙介

監督：尾形 竜太

プロデューサー：稲葉 尚人

エグゼクティブプロデューサー： 藤田 晋

制作プロダクション：角川大映スタジオ

製作著作：AbemaTV

キャスト：

亀田侑樹（岸田建造役）

佐久本宝（長友信二役）

松本妃代（小森茜役）

久ヶ沢徹（寺本武文役）

山口景子（葛原しのぶ役）

仁村紗和（安西さくら役）

清水葉月（小此木理恵役）

柿本光太郎（ハル♡ビッグユニット役）

馬場良馬（三澤貴之役）

立石晴香（江津子役）

今田美桜（メグミ役）

岡森諦（アングラ先生役）

準レギュラー：

菅沼久義（水下先生役）

田中雅功（ガク役）

郄田彪我（ヒョウガ役）

白石茉莉奈（きよ美役）

カメオ出演：

亀田興毅（ロードワーク中の男役）