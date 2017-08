スマホを置いて運転をすれば

無料でコーヒーがもらえる

彼らが打ち出した策は「Face It Down」というアプリを使うもの。これを起動させたスマホを下に向けてドライブを始めれば、1kmごとに1ポイントが加算。350ポイント集めると、提携したガソリンスタンドでコーヒーや紅茶と交換ができるというのです。

愛知県の取り組みが

影響していた?

