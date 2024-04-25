【北京＝山下福太郎】世界最大級の自動車展示会「北京モーターショー」が２５日、開幕した。ＢＹＤをはじめとした中国勢や日米欧の自動車大手が出展し、世界一の自動車市場で販売拡大を目指す。中国メディアによると、部品メーカーなどを含め約１５００社が出展。日系はトヨタ自動車や日産、ホンダ、マツダなど主要各社が顔をそろえた。電気自動車（ＥＶ）などの新エネルギー車は約２８０台が展示され、ホンダは新たに中国市