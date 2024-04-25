全面刷新で販売台数が3倍に爆上げ！トヨタのハイブリッド専用車「プリウス」は、現行モデルが2023年1月に発売された5代目です。2023年には1か月平均で8262台を登録しており、この販売実績は前年（2022年）の約3倍となっています。トヨタ新型「プリウス」の17インチホイールが斬新すぎる！新型車とあって登録台数が増えるのは当然ですが、それにしても非常に多く売れているといえるでしょう。【画像】「えっ…！」 これがプ