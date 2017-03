平均年齢68.2歳の「お爺ちゃんアイドルグループ」が世界進出を目指して活動している。

高知県のお爺ちゃんアイドルグループ「爺-POP from 高知家 ALL STARS」が先日、新曲「I Was Young」のプロモーションビデオを公開した。

新曲は全編英語のクラブミュージック系ナンバー。

「生きるって、ファンタス爺ック」をテーマに、高知県の雄大な海を背景にダンスを披露。

公開からおよそ12日で、既に30万回再生を超える人気動画となっている。

「爺-POP from 高知家 ALL STARS」は昨年2月に高知県からデビューしたお爺ちゃんアイドルグループ。

メンバーは59歳〜81歳までの高知県在住の男性5人で、平均年齢68.2歳。全員の年齢を合わせると341歳になる。

同グループは異色のユニットとして注目を集め、第1弾「高齢バンザイ!」は公開から約1ヶ月で40万回再生を突破し、メジャーデビューも果たした。

デビュー曲は現在、You Tubeの再生回数50万回を超えており、日本だけでなくフランスやメキシコ、タイや韓国など海外からも反響がよせられている。

そんな世界から注目を集めているお爺ちゃんアイドルグループについて、高知の地産外商を推進する「高知家プロモーション推進室」にいろいろと話を聞いてみた。

--『爺-POP from 高知家 ALL STARS』が誕生したキッカケや背景は?

高知県は県民の3人に1人が65歳以上で、高齢化率2位。

全国に比べ10年先行して高齢化が進んでいると言われているが、そんな現状を前向きにとらえ、高知のポジティブパワーを全国に伝えたいとデビューした。

同グループは「本気で世界進出を目指します」と宣言している。第2弾で全編英語の曲に挑戦したのは世界進出戦略の1つなのだろうか。

--新曲が全編英語なのは世界進出を狙ってのことですか?今後の活動計画などは?

--全編英語の新曲を発表するにあたって、苦労したことは?

みなさんダンスや英語が得意でないことです。が、今回PVを発信するに当たっての抱負として、メンバーそれぞれから2/24の記者発表会にて

・CHALLENGE((年を重ねても)チャレンジ!(します))

・Positive in the forword(ポジティブに前進)

・from Friends to Family((世界の皆さんと)友達から家族に)

といった言葉を自ら発表いただきました。みなさん乗りかかった以上は頑張る!

と非常にポジティブなので、困難をふっ飛ばしてくれました。