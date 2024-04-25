事故で脊髄を損傷し、車いすで活動しているアイドルグループ仮面女子猪狩ともか（32）が25日までにX（旧ツイッター）を更新。電車内における「前リュック」問題について、私見をつづった。猪狩は、電車内でのリュックの持ち方について、前に抱えることに対しさまざまな議論があることなどを報じた、一部メディアの記事を添付。手に下げたり、荷物置きを使うことなどに対しても、諸意見があることなども伝えられている。この記事