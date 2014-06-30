『田中順也』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
FOOTBALL ZONE
ゲキサカ
JFLのアスルクラロ沼津に所属している中山雅史は筑波大学で免許を取得
Qoly
代理人は「欧州に市場がある」とし、日本復帰や米MLSへの移籍を否定した
スポニチアネックス
これまで4試合半で5ゴールを決めている計算になり、1試合の得点率は約1.12
SOCCER KING
ネットでは「田中が入れると信じていた」などと信頼のコメントが寄せられた
Sports Watch
田中順也が所属するスポルティングはヴォルフスブルクに0−2で完敗
途中出場だったが強烈なヘッドを放ち、同僚による決勝点を演出
後半30分、田中順也がPKをゴール左隅に決めて2試合連続の決勝点
地元であるポルトガル各紙が、田中をトップで取り上げ話題となっている
これまで2回招集された長友や柿谷ら13人に、遠藤らベテラン勢3人
livedoorスポーツ
12日の練習で、香川と同じ左インサイドハーフに入ったのは田中ただ1人
周囲と連動した前線からの守備ができず、先発を勝ち得ていない
サッカーダイジェストWeb
過去の実績にとらわれず、年内は大枠で大量の選手を招集する意向という
田中にはポスト本田圭佑の役割が期待されている、と関係者
東スポWEB
16日に自身の第一子となる女児が誕生したリスボンの田中順也は先発出場
期間は5年で、他クラブへの移籍は83億円の違約金が発生する契約を交わした
5年の契約で、契約解除金を約83億円に設定したという
Gazzetta.it.
移籍するスポルティングは、C・ロナウドがプロデビューを飾ったクラブ