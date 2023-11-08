クラブがリリースで発表J3のFC岐阜は11月8日、元日本代表FW田中順也が今季限りで現役を引退することを発表した。「TJ」の愛称で親しまれた36歳の田中は、順天堂大時代の2009年に柏レイソルでプロデビューを果たし、9試合に出場。正式に加入した翌10年はJ2で24試合6ゴールを挙げた。さらにJ1復帰を果たした11年にはリーグ30試合13ゴールで史上初の昇格初年度のリーグ優勝に貢献した。12年に初めて国際Aマッチに出場。14年途中から