セブン-イレブンは、2026年6月30日から、数量限定商品「白くまの贅沢チョコレート」を順次販売します。ベルギー産チョコとフルーツ、練乳の贅沢アイス人気の練乳氷菓「白くま」と、チョコレートブランド「ゴディバ」がコラボレーションした特別なアイスが新たに登場。昨年、一部地域限定で発売したところSNSを中心に大反響だったことから、今年は販売エリアを全国に拡大したとのこと。ゴディバならではの本場ベルギー産を使用した