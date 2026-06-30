セブンの「白くま」と「ゴディバ」コラボアイスは必見！ご褒美感のある「白くまの贅沢チョコレート」は6月30日発売。

セブン-イレブンは、2026年6月30日から、数量限定商品「白くまの贅沢チョコレート」を順次販売します。

ベルギー産チョコとフルーツ、練乳の贅沢アイス

人気の練乳氷菓「白くま」と、チョコレートブランド「ゴディバ」がコラボレーションした特別なアイスが新たに登場。昨年、一部地域限定で発売したところSNSを中心に大反響だったことから、今年は販売エリアを全国に拡大したとのこと。

ゴディバならではの本場ベルギー産を使用した濃厚チョコレートと、すっきりと甘酸っぱいフルーツ、そして練乳のやさしい甘さの贅沢なハーモニーを楽しめます。

濃厚なチョコレート氷に、なめらかなチョコレートソースを混ぜ込み、ベルギー産チョコレートを使用したダークチョコレートアイスの贅沢な組み合わせ。さらに、チョコフレークによる食感の変化も楽しめます。

また、「白くま」ならではの北海道産練乳、いちご果肉、みかん果肉をのせた仕様に。チョコレートと練乳の濃厚でやさしい甘さに、果肉の甘酸っぱさとシャリッとした食感がアクセントになっています。

価格は496円。

店舗によって価格が異なる場合や商品名・規格が異なる場合があります。予定数が終了もしくは諸般の事情により、店舗での取り扱いがなくなる場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部