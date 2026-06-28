月日が経つのは早いもので、もうすぐ2026年上半期が終了しようとしています。それってつまり、あと半年で1年が終わっちゃうってコトだよね!?いやいや、早すぎて追いつけないんだけど!!……それはさておき。モデルプレスでは「流行語大賞2026上半期」全20語を発表しています。「〇〇で滅」や「モナキ」など、聞き覚えのあるワードがあるいっぽう、40代OVERだとちょっぴりついていけない（？）謎ワードもちらほらありました。さて