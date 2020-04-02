天才！志村どうぶつ園
『天才！志村どうぶつ園』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
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2021年4月24日
2020年11月6日
2020年9月27日
2020年9月26日
2020年9月19日
2020年7月18日
2020年7月4日
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「志村どうぶつ園」のプリンちゃん 熊本の動物園でショーを強要される？
映像からは、チンパンジーが芸を強要されている様子が窺えたと専門家
週刊女性PRIME
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「天才！志村どうぶつ園」が9月末で終了と発表 番組制作が困難と判断
番組側は、志村けんさんの存在なしに今後の番組制作は困難だと判断
日刊スポーツ
2020年5月23日
2020年4月4日
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さんま「志村どうぶつ園」の出演オファー断り後悔 スケジュール合わず
2月後半に「志村どうぶつ園」のゲスト出演のオファーがあったと告白
日刊スポーツ
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志村けんさんとパンくんの別れの映像にネット上「涙腺崩壊」
ロケ終わり、志村さんが別れを告げても何度も志村さんに駆け寄るパンくん
デイリースポーツ
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不遇だった相葉雅紀を救った志村けんさんの言葉「焦るんじゃないよ」
嵐で1人だけ俳優の仕事が少ない時期に、志村さんに励まされたという相葉
日刊スポーツ
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「志村どうぶつ園」で志村けんさん追悼 相葉雅紀が涙で思い
相葉雅紀は「亡くなられたことは信じられません」などと涙ながらに言及
スポーツ報知