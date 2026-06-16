人気番組に出演していた天才チンパンジー「パンくん」は今…当時のスタッフと再会、今も追う志村けんさんの面影
かつて全国の人に愛された人気者の今に密着しました。
園内におよそ40種類の動物がいる阿蘇カドリー・ドミニオン。
その人気者といえば…！
人気番組「天才！志村どうぶつ園」に出演していたチンパンジーのパンくん。
2001年10月1日生まれで、2004年から2012年にかけて、「天才！志村どうぶつ園」に出演。
番組終了からまもなく6年。今どうしているのでしょうか？
育ての親・宮沢厚園長です。
■緒方太郎キャスター「園長、きょうはパンくんの今を見せていただきたい」
実は…。
■宮沢園長「懐かしい顔の2人が来てくれて嬉しいんですよ！カメラマンの渡邉さんと音声マンの志郎ちゃんね。天才！志村どうぶつ園でいつも来て下さった2人でね。」
なじみのスタッフをパンくんは覚えているのか…？
■宮沢園長「いらしてください！どうぞ！」
「記憶の動物」といわれるチンパンジー。パンくんのリアクションは？
■宮沢園長「パンくん、覚えているかな？」
■太郎キャスター「おー気になっている！」「アピールしていますね」
まずは番組スタッフを凝視するパンくん。
そのあと、スタッフとは別の方向を気にしています。
■宮沢園長「パンくん。志村けんさんを探すんですよ。志郎ちゃんとか渡邉さんが来ると志村さんも来るのかなって。」
パンくんが、「天才！志村どうぶつ園」で絆を深めた志村けんさん。2020年に亡くなりました。
番組スタッフを見て、今も志村さんの面影を探しているのでしょうか…。
すると、鉄棒で大車輪を披露！濃密な時間を共にした番組スタッフを歓迎！24歳は人間でいうと50歳手前。食欲旺盛で元気です。
実はパンくん、ある挑戦を始めました。
それは、YouTubeの配信です。
「パンくん宮沢さんTV」の登録者は、4万人以上！パンくんの今を知りたいという声をきっかけに始めました。
■宮沢園長「台湾とかインドネシアとかタイとか、いっぱいいただくんですよ。お手紙、メールを。ちょっと発信した方がいいんじゃないかなと思って始めたんです。」
パンくんが2歳のころから苦楽をともにしたコンビ。いまも隣同士でいられるのは、「奇跡的」だと表現します。
■宮沢園長「普通は直接飼育、24歳の子とは絶対にできません。危険なんです。これは信頼関係です。お互いがリスペクトする関係といいますかね。YouTubeでも頑張って、2人の関係性をみていただきたいです。」
■うどん食べるパンくん
■宮沢園長「これがパンくん得意の「おじさん食い」というやつですれども、良いよ良いよ。好きなように食べな。」
パンくん、いつまでも元気でね。