かつて全国の人に愛された人気者の今に密着しました。



園内におよそ40種類の動物がいる阿蘇カドリー・ドミニオン。

その人気者といえば…！



人気番組「天才！志村どうぶつ園」に出演していたチンパンジーのパンくん。



2001年10月1日生まれで、2004年から2012年にかけて、「天才！志村どうぶつ園」に出演。



番組終了からまもなく6年。今どうしているのでしょうか？



育ての親・宮沢厚園長です。



■緒方太郎キャスター「園長、きょうはパンくんの今を見せていただきたい」





なじみのスタッフをパンくんは覚えているのか…？



■宮沢園長「いらしてください！どうぞ！」



「記憶の動物」といわれるチンパンジー。パンくんのリアクションは？



■宮沢園長「パンくん、覚えているかな？」



■太郎キャスター「おー気になっている！」「アピールしていますね」

まずは番組スタッフを凝視するパンくん。

そのあと、スタッフとは別の方向を気にしています。

■宮沢園長「パンくん。志村けんさんを探すんですよ。志郎ちゃんとか渡邉さんが来ると志村さんも来るのかなって。」



パンくんが、「天才！志村どうぶつ園」で絆を深めた志村けんさん。2020年に亡くなりました。

番組スタッフを見て、今も志村さんの面影を探しているのでしょうか…。



すると、鉄棒で大車輪を披露！濃密な時間を共にした番組スタッフを歓迎！24歳は人間でいうと50歳手前。食欲旺盛で元気です。



実はパンくん、ある挑戦を始めました。

それは、YouTubeの配信です。



「パンくん宮沢さんTV」の登録者は、4万人以上！パンくんの今を知りたいという声をきっかけに始めました。



■宮沢園長「台湾とかインドネシアとかタイとか、いっぱいいただくんですよ。お手紙、メールを。ちょっと発信した方がいいんじゃないかなと思って始めたんです。」

パンくんが2歳のころから苦楽をともにしたコンビ。いまも隣同士でいられるのは、「奇跡的」だと表現します。



■宮沢園長「普通は直接飼育、24歳の子とは絶対にできません。危険なんです。これは信頼関係です。お互いがリスペクトする関係といいますかね。YouTubeでも頑張って、2人の関係性をみていただきたいです。」

■うどん食べるパンくん

■宮沢園長「これがパンくん得意の「おじさん食い」というやつですれども、良いよ良いよ。好きなように食べな。」



パンくん、いつまでも元気でね。