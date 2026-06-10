アニメ『ルパン三世』が10日から、アニメ化55周年を記念して人気エピソード投票企画を開催し、投票で選ばれたエピソードを『ルパン三世傑作選』として10月からテレビ放送することを発表しました。アニメ『ルパン三世』は、1971年のアニメ第１話放送から55周年を迎えることを受け、過去最大規模の人気エピソード投票企画がスタートします。対象となるのはTVシリーズとして放送した『ルパン三世PART1―PART6』に加えて、スピンオフTV