新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、アイドルグループ・iLiFE!の新メンバー発掘プロジェクト『【最終話】iLiFE! 新メンバーオーディション Project i』を５月27日（水）20時より「ABEMA PPV」にて生配信することを決定。また、本配信の視聴チケットを５月20日（水）より販売開始した。 「私(i)と貴方(!)で作るアイドル(i)ライフ(LiFE)」をキャッチコピーに掲げ、ファンとともに熱狂的なライブ空間を作り上げてきたiLiFE