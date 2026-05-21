イメージ 悪質ないじめは警察に通報するとしています。岡山県教育委員会は学校での「いじめ」に対する予防策や対処法をまとめた基本方針を改訂し、早ければ6月公表することを明らかにしました。 改訂は国のガイドラインなどを踏まえた形で行われ、いじめの未然防止から対処までの段階を4つに分けて、それぞれで必要となることを明記するほか、犯罪行為とすべき「いじめ」については、警察へ相談・通報し適切な援助