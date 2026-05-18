「BeReal.」は「日常投稿型」といわれるフランス発のSNS。1日に1回ランダムに通知が届き、それから2分以内にスマホの内カメラ・外カメラ両方で周囲を撮影し投稿するのがルール。投稿は24時間で消える（写真はイメージ）あらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサ