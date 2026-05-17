『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した水崎綾女話題のドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』にトリプル主演のひとりとして出演中の水崎綾女（みさき・あやめ）が、5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』のグラビアに登場。本格派女優の肉体美に驚け！【写真】水崎綾女の肉体美＊＊＊【サレタ側は受け身で繊細な演技が大切】――約1年半ぶりの週プレ登場です。磨きがかった艶やかな肉体美に圧倒されました。