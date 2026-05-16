東京都庁では、今年からTシャツや半ズボンを着用しての勤務が可能になったTシャツや半ズボンでの勤務も可能となった東京クールビズ。しかし、ここで「男性のすね毛が気になる」という?スネハラ?問題が持ち上がった。意識調査を実施すると意外な事実が明らかになった！【グラフ】20〜50代の男女各100人に聞いた「半ズボンのすね毛問題」＊＊＊【すね毛の処理について都庁担当者が答える！】イラン情勢を受けた原油高の影響で、6