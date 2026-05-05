限界ニュータウンのカリスマ・吉川祐介さんファミリー向け物件でも都内の半分以下の賃料で住め、ギリギリ都内まで通勤可能な"限界ニュータウン"とは？絶対に住んではいけない物件、買い物や移動の日常生活などジャーナリストの吉川祐介さんにお聞きします！【写真】限界ニュータウンならではの風景とは？【都心とは逆に絶賛値下がり中！】コロナ以降、価格上昇を続ける都内の住宅。大手不動産情報サイト『アットホーム』が今年2