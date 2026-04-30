GoogleのAI・GeminiがPDF、Microsoft Word、Excel、Googleドキュメント、スプレッドシート、スライドなどに対応したファイルを直接作成できるようになりました。世界中のすべてのGeminiアプリユーザーがチャット上で利用できます。You can now generate files in Geminihttps://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/generate-files-in-gemini/Gemini launches new personalisation features in the UKhttps://blog.