プレーオフ進出決定！Ｖ６実現へ ◇４月19日／2025-26リーグHレギュラーシーズン男子第22節▢霞ヶ浦文化体育会館（水郷体育館） 写真：ハンドボール界のイケメンプレイヤー石嶺 国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨ。Ｖ６を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋は、現在リーグ14位のアースフレンズBM東京・神奈川と対戦した。試合直