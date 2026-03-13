25年前、諫早市で女子児童が殺害された事件。 福岡地裁は受刑者の男に約7000万円の損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡しました。 これまで2度にわたり賠償が命じられていましたが、支払いは一度もなく、遺族は憤りをあらわにしました。 （川原 冨由紀さん） 「(結果は)分かっていたが、ひと安心した。時効を無くしてもらいたい。(娘に)してあげたいことを色々考えたが、これしかない」 訴えを起こしていたのは、