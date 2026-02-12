リウのメダルは無事に交換してもらったようだ(C)Getty Imagesひとまずは一件落着だ。現地時間2月8日、ミラノ・アイススケートアリーナで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体は、米国代表が金メダルを獲得。銀メダルの日本代表に1ポイント差で競り勝ち、2022年北京五輪から2大会連続で表彰台のトップに立った。【動画】これで新品？…はっきりとパリ五輪のメダル”劣化”が明らかになったシーンその