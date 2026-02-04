ミラノ・コルティナ五輪の開会式が６日（日本時間７日）に行われ、?世界の歌姫?マライア・キャリー（５６）が登場し、イタリア語で熱唱した。ゴージャスな真っ白のドレスでステージに立ち、ドメニコ・モドゥーニョの名曲「ヴォラーレ」を原曲そのままのイタリア語で披露すると、場内から大歓声が上がった。日本でも人気は抜群で、１９９４年にリリースされた代表曲「恋人たちのクリスマス」はクリスマスシーズンになると、い