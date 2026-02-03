ホクホクとした食感がおいしいサツマイモは、じつは冷めてもおいしく、つくりおきおかずとしても大活躍する食材。今回は、農家の娘として旬の食材を使ったレシピを発信しているセリナさんに、「サツマイモのはちみつレモン煮」のつくり方を教えてもらいました。やさしい甘さとさわやかな酸味で、ご飯のお供にはもちろん、ちょっとしたおやつにもぴったり。ぜひ試してみてください。甘酸っぱさがたまらない！サツマイモの副菜レシピ