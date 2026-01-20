大分市横尾の二目川地区に古くから伝わる「二目川百手まつり」が行われ、今年1年の吉凶を占いました。 【写真を見る】吉凶を占う500年続く伝統の二目川百手まつり今年は「吉」大分 「二目川百手まつり」は室町時代に始まったとされる伝統行事で、五穀豊穣や無病息災を願って毎年1月20日に行われます。 20日は、たかおこども園の園児や地元の人ら合わせておよそ50人が二目川公民館に集まりました。まつりのメインは的に矢