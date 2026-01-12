三好市で1月11日、新春恒例の消防出初式が行われ、地域に伝わる伝統の「たる回し」が披露されました。三好市池田町の池田総合体育館で行われた出初式には、消防関係者ら約400人が出席しました。式では、三好市の高井美穂市長や、三好市消防団の堂野繁樹団長が、春のあいさつを述べたあと、長年にわたって消防活動に従事した人やその家族へ表彰状と感謝状が贈られました。このあと、池田町消防団第1分団のメンバーが、地域に