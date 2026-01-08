女子7人制ラグビーのワールドシリーズを前に、1月8日から徳島市で、日本代表候補選手らによる合宿が行われています。国内トップレベルのプレーが目の前で見られるまたとないチャンス、合宿初日の模様を取材してきました。徳島市の四国大学・しらさぎ球技場。8日、ここに日本女子ラグビーを代表する顔ぶれがそろいました。ワールドシリーズに向けた代表候補合宿です。県スポーツコ