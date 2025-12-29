2025年も残すところあと3日です。年末年始をふるさと徳島で過ごそうと帰省ラッシュが、今、ピークを迎えています。29日午前9時ごろJR徳島駅前の高速バス降り場では到着したバスからお土産や大きなスーツケースを手にした帰省客らが次々と降りてきました。●大阪から帰省「家族でご飯食べたいっていうふうに（子どもが）言ってるんで食べたいメニューを机に並べて家族団らんを楽しみたいなと